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«Куда ты лезешь, идиот?» В трансляцию попал эпизод, где Иньиго защищал Ямаля от соперника

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«Эй, куда ты лезешь на ребенка, идиот?» сказал Иньиго Мартинес игроку «Алавеса» Антонио Бланко, который явно имел что-то против Ламина Ямаля.

Эпизод произошел во втором тайме после того, как 16-летний футболист едва не заработал пенальти, который не был назначен.

Неудивительно, что именно Бланко оказался замешан в этом деле – еще недавно он играл за мадридский «Реал», а также является выпускником их академии.

4 комментария

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Barca-TM
Браво Иниго, защищает не только ворота, но и молодых игроков Барсы.
+13
-1
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olimbek
Иньиго страшен ))
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-1
0
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Rachid
Лишний раз доказывает, что рановато выпускать в старте в основе Барсы ребенка Ямаля - имея в составе здоровых парней Феррана и Рафинью…
0
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Хесус Хиль Мансано
Ответ Rachid
Лишний раз доказывает, что рановато выпускать в старте в основе Барсы ребенка Ямаля - имея в составе здоровых парней Феррана и Рафинью…
все трое в плохой форме
0
0
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