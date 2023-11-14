«Куда ты лезешь, идиот?» В трансляцию попал эпизод, где Иньиго защищал Ямаля от соперника

«Эй, куда ты лезешь на ребенка, идиот?» сказал Иньиго Мартинес игроку «Алавеса» Антонио Бланко, который явно имел что-то против Ламина Ямаля.

Эпизод произошел во втором тайме после того, как 16-летний футболист едва не заработал пенальти, который не был назначен.

Неудивительно, что именно Бланко оказался замешан в этом деле – еще недавно он играл за мадридский «Реал», а также является выпускником их академии.