«Куда ты лезешь, идиот?» В трансляцию попал эпизод, где Иньиго защищал Ямаля от соперника
«Эй, куда ты лезешь на ребенка, идиот?» сказал Иньиго Мартинес игроку «Алавеса» Антонио Бланко, который явно имел что-то против Ламина Ямаля.
Эпизод произошел во втором тайме после того, как 16-летний футболист едва не заработал пенальти, который не был назначен.
Неудивительно, что именно Бланко оказался замешан в этом деле – еще недавно он играл за мадридский «Реал», а также является выпускником их академии.
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