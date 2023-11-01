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«Барса» уже готова расстаться с одним игроком летом 2024 года – хотя подписали его недавно

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Ориоль Ромеу перешел в «Барселону» летом этого года, вернувшись на «Камп Ноу» спустя 12 лет после ухода. Напомним, что 32-летний футболист лично участвовал в организации трансфера – Ромеу заплатил часть трансферной стоимости «из своего кармана», чтобы перейти в «Барсу».

Полузащитник был приобретен в качестве замены Серджи Бускетсу, но пока не оправдывает возложенных на него надежд.

Согласно свежему сообщению Diario Sport, каталонцы готовы отпустить его следующим летом, даже несмотря на то, что его контракт рассчитан до 2026 года.

Потенциальный покупатель на полузащитника уже наметился – «Жирона», по слухам, сильно заинтересована в переподписании опорника. Однако каталонцам еще предстоит найти замену игроку, прежде чем расстаться с ним.

Decisive! Oriol Romeu is already stomping on Barça

4 комментария

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Игорь Климов
Ромеу не потянул уровень игры в Барселоне, скорее всего он точно покинет клуб в ближайшее ТО.
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Прошлтт Рооллшг
Надо продавать. Не подходит не для ротации, тем более не для основы. Зато есть Макро Касадо. Классно сыграл против шахтера👍
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Прошлтт Рооллшг
Не нужен он Барсе
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Vadim62
Даже смешно сравнивать костолома с Бускетсом
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