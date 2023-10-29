FC BARCELONA
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Араухо сказал, что один эпизод перевернул класико – игра могла сложиться совсем по-другому

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Рональда Араухо спросили о спорном эпизоде, в котором Орельен Тчуамени повалил его на землю в штрафной.

«Для меня это пенальти. По крайней мере, момент мог быть пересмотрен [с помощью VAR]. Но решение принимают судьи. Это могло полностью изменить сценарий игры. В перерыве мы бы вели 2:0», – сказал уругваец журналистам.

Судья никак не отреагировал на этот эпизод. Спустя несколько минут команды просто отправились в раздевалки. В первом тайме «Барса» уверенно контролировала игру и могла увеличить преимущество, но в итоге каталонцы проиграли 1:2.

5 комментариев

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Life Music
Ответ Дилшод
у Реала тоже был такой случай когда Араух ударил Камавингу, ну Араухо бессовестнвн
То была борьба корпусами
+3
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ljolik888
И зачем махать руками после драки . Проиграли и ладно . Жизнь продолжается и вся борьба за чемпионство впереди !
+1
0
+1
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