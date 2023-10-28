Все еще с нулем. Один игрок «Барселоны» все еще не может отличиться в играх с «Мадридом»

Провел достаточное количество матчей.

Летнее трансферное приобретение «Барселоны» Жоау Феликс неплохо начал карьеру в команде Хави. Он заслужил хорошую прессу и положительные отзывы от болельщиков.

Вероятно, что они ждали от него результативных действий в игре против «Мадрида» (1:2), но португалец покинул поле на 77-й минуте не забив гол и не отдав голевой передачи.

Пользователь Reddit проанализировал игру Феликса против «сливочного» клуба и пришел к очевидному и неутешительному выводу: в девяти матчах, в которых участвовал Жоау, он ни разу не записывал на свой счет результативные баллы.

За это время форвард сыграл за «Атлетико», «Челси» и теперь играет за «Барселону». Похоже, что на игроке есть какое-то проклятье или он перенастраивается на такой важный матч, перегорая во время него.