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Статистика Феликса против «Реала» выглядит безрадостно. Но Жоау заявил, что готов к класико и настроен серьезно

Жоау Феликс Жоау Феликс
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Пора изменить ситуацию!

Уже в эти выходные «Барселоне» предстоит встреча с «Реалом», и для некоторых игроков это будет первым класико в жизни, в том числе и для Жоау Феликса.

Нападающий уже не первый год выступает в Ла Лиге, и ему приходилось играть против мадридской команды. Однако на данный момент его статистика в матчах со «сливочными» выглядит безрадостно: его команда проигрывала в 6 из 8 матчах, а сам португалец не совершил ни одного результативного действия. Во время тренировки представители клубного медиа спросили Жоау, не волнует ли его этот результат, но, оказывается, он не знал о своих показателях:

«Я никогда не побеждал и не забивал в матчах с «Мадридом»? Понятия не имел об этом. Но, наверное, если подумать, да, это правда. Будем надеяться, что в субботу все изменится».

К счастью, у Феликса действительно будет шанс переломить эту историю, так как он смог избежать травмы в матче с «Шахтером» — игрока заменили, и он прихрамывал, покидая поле. Однако Жоау успокоил болельщиков:

«Все в порядке, я в порядке. Это был просто небольшой ушиб. Я уже восстановился, все хорошо».

Феликс смог перезапустить свою карьеру, перейдя в каталонский клуб. Он забил три гола и оформил четыре ассиста в десяти играх за «Барсу».

Так что вполне вероятно, что в эту субботу он сможет впервые в жизни огорчить мадридцев результативным действием.

5 комментариев

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predMBAPPE
мы тоже готовы увидеть твой первый сливочный хет-трик)))
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Serdida Orayew
ну давай Жоау мы тоже очень даже настроены что тебе удастся сделать результат!
+4
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+4
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& Co1366
Рано или поздно всё хорошее заканчивается... для Реала. Надеюсь, Феликс забьёт наконец то гол Мадриду!
+4
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+4
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Rachid
Стань героем эль класико - Феликс!
Улучши на века свою стату - опереди Месси, забей пента трик Реалу - и мы всем спортцем дружно скажем Лапорте - что как хочет, но чтобы выкупал твой контракт у матрасников!!………:))))))
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predMBAPPE
Ответ Serdida Orayew
ну давай Жоау мы тоже очень даже настроены что тебе удастся сделать результат!
Братьао как всегда сделают на классе😎
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