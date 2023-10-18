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Плохие новости для «Барсы» - капитан получил травму 😔

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Очередные плохие новости для «Барселоны».

Клуб официально подтвердил, что капитан клуба Серджи Роберто получил травму. В заявлении сказано, что речь идет о мышечном повреждении.

«У нас плохие новости, связанные с капитаном команды. Серджи Роберто получил травму правой ноги и не сможет играть, пока проблема не вылечится», - заявила «Барса».

Barca confirm bad news for captain

Испанец провел шесть игр в этом сезоне и отметился голом в матче против «Гранады» в последней игре перед международным перерывом.

Пока неизвестно, сколько Роберто будет недоступен, но ожидается, что в ближайших играх он не попадет в заявку команды.

1 комментарий

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ljolik888
Конечно Роберто не игрок основного состава , но хотя бы в запасе должен быть дядька , а не только Барса б . Трудное время настало . Надеюсь Хави и компания справятся и дабудут как можно больше очков .
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