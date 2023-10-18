Плохие новости для «Барсы» - капитан получил травму 😔

Очередные плохие новости для «Барселоны».

Клуб официально подтвердил, что капитан клуба Серджи Роберто получил травму. В заявлении сказано, что речь идет о мышечном повреждении.

«У нас плохие новости, связанные с капитаном команды. Серджи Роберто получил травму правой ноги и не сможет играть, пока проблема не вылечится», - заявила «Барса».

Испанец провел шесть игр в этом сезоне и отметился голом в матче против «Гранады» в последней игре перед международным перерывом.

Пока неизвестно, сколько Роберто будет недоступен, но ожидается, что в ближайших играх он не попадет в заявку команды.