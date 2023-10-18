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Низкая клаусула, доверие Хави и другие причины, почему Альварес идеально подходит «Барсе»

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На этой неделе «Барселону» активно связывают с Хулианом Альваресом. Однако это не просто безумные слухи. Есть несколько причин, по которым аргентинский нападающий может оказаться в «Барсе» уже следующим летом.

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1. Клаусула об отступных в размере 50 млн евро

По данным Diario Sport, в контракте Альвареса прописано условие об отступных в размере 50 млн евро. Если это действительно так, то «Барса», скорее всего, согласится на эту сделку в ближайшие месяцы. Ведь за Феррана Торреса каталонцы платили 55 млн.

В настоящее время рыночная стоимость Альвареса составляет 80 млн евро (по данным Transfermarkt), а его контракт рассчитан до лета 2028 года. Это означает, что он, скорее всего, недосягаем для «Барсы» в финансовом плане, если только не будет действовать пункт о его освобождении.

2. Хави нравится его профиль

Многие источники утверждают, что Хави очень нравится профиль Альвареса. Хотя вряд ли найдется тренер, который отказался бы от Альвареса.

23-летний футболист – это полноценный футболист с развитыми качествами. Альварес может сыграть на любом месте в атаке, забивать и создавать голы. Пеп Гвардиола использует его на позиции нападающего в «Ман Сити» и постоянно доказывает, что его трудно остановить.

Julian Alvarez: Manchester City's 'unique' player - The Athletic

3. Альварес мечтает о «Барсе»

Альварес с детства боготворил Лионеля Месси и, скорее всего, мечтал играть в том же клубе, где его кумир стал живой легендой – в «Барселоне».

За последнее десятилетие «Сити» тоже стал топ-клубом, но «Барселона» остается одним из крупнейших футбольных клубов мира, не выдерживающим никаких сравнений с «Манчестером». Таким образом, переход в «Барсу» для Альвареса станет большим шагом в карьере и, возможно, осуществлением мечты.

4. Барсе нужен еще один нападающий

Роберту Левандовски 35 лет, и его статистика медленно идет на спад. Даже если он снова станет лучшим бомбардиром в этом сезоне, «Барсе» будет почти безрассудно продолжать полагаться на стареющего нападающего в ближайшие годы.

«Барса» сделала мудрый шаг, подписав Витора Роке из «Паранаэнсе». Но не стоит забывать, что Витору еще 18 лет и ему нужно время, чтобы вырасти и адаптироваться к новой стране и языку.

Именно поэтому «Барселоне» нужен еще один опытный нападающий с менталитетом победителя, способным взять на себя ответственность за голы. Кто может быть лучше, чем победитель Кубка мира и Лиги чемпионов?

9 комментариев

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clausevenzzz
Было бы шикарно но Сити вряд-ли продаст его
+4
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Eizembruk
Ответ clausevenzzz
Было бы шикарно но Сити вряд-ли продаст его
Так у него отступные 50млн. Сити не могут отказать, если за него предложат столько. Дальше уже желание игрока
+4
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Konstantine Morgenstern
Ответ clausevenzzz
Было бы шикарно но Сити вряд-ли продаст его
У Сити никто не будет спрашивать, если у Барсы будет 50млн и сам Альварес согласиться на переход
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Rachid
Альварес - мощнейшее усиление для любого топ клуба.
Было бы очень здорово, если бы этот молодой 23-летний чемпион мира и КА перешёл в Барселону!
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Поцелуй Оздоева
За последнее десятилетие «Сити» тоже стал топ-клубом, но «Барселона» остается одним из крупнейших футбольных клубов мира, не выдерживающим никаких сравнений с «Манчестером».
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Одни сделали требл в прошлом сезоне, вторые вылетели в 1/8 ЛЕ. Да, никаких сравнений не выдерживает, тут автор прав.
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прощай Роналду
Было бы круто передать МС привет после 55млн)
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Алехин
«Барселона» остается одним из крупнейших футбольных клубов мира, не выдерживающим никаких сравнений с «Манчестером»
Получается Барса меньше Манчестера, а по смыслу текста наоборот)
з.ы. Окно открыто)
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Alex_kosta
Так нужно было подписать у Ривера, когда сумма отступных была 17 млн, либо рассмотреть на рынке вариант подешевле.
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