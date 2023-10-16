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Тренер «Барсы Б» рассказал о двух монстрах, которых скоро заберет Хави

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Микаил Файе
Пау Кубарси Пау Кубарси
Рафаэль Маркес Рафаэль Маркес
Футбол Футбол

После кризиса травм в «Барсе», когда ключевые игроки. выбыли из строя, появились разговоры о том, что Хави в поисках решения проблемы обратится к команде «Барса Б». Одним из игроков, который привлек внимание, стал Микаил «Монстр» Файе.

«Когда не хватает игроков в первой команде, они смотрят вниз по иерархии [в «Барсу Б»] и берут игроков, которые хорошо подготовлены», – сказал журналистам тренер «Барсы Атлетик» Рафа Маркес.

«Если они рассматривают это в таком ключе, то Файе – очень способный игрок, который может проделать хорошую работу», – добавил Маркес.

Маркес также отметил впечатляющие партнерские отношения между Файе и другим восходящей звездой «Барсы Б» защитником Пау Кубарси:

«Эти два игрока очень хорошо понимают друг друга как в атаке, так и в обороне. Они оба хорошо владеют мячом, но, конечно, «Мика» более мощный из-за телосложения, а «Куба» более техничный и умный, они оба хорошо играют.

Mikayil Faye, la amenaza final a un futbolista del primer equipo del Barça

Пау удивляет меня, хотя мы уже знаем его качества. Он очень молод, но ведет себя как опытный игрок. Это два профиля, над которыми нужно продолжать работать, некоторые вещи должны быть доведены до совершенства, чтобы завтра они могли быть в первой команде».

5 комментариев

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Sf Ggh
Кубараси вообще 16 лет и уже основной центральный защитник во второй команде. Отзывы очень положительные отнем.
+7
0
+7
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sweet.dreamzz
Ответ Sf Ggh
Кубараси вообще 16 лет и уже основной центральный защитник во второй команде. Отзывы очень положительные отнем.
неплохой тип. Файе так вообще машина
+3
-1
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Kirill IA
Так Файе на предсезонке уже показывал неплохой уровень
0
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sweet.dreamzz
Ответ войд
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Джо Байтер
0
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