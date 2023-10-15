История Серджи Роберто в «Барсе» подходит к концу. Защитник уже знает, где хочет продолжить свою карьеру

Время воссоединиться с друзьями.

Серджи Роберто на протяжении многих лет был верным игроком «Барселоны», но его время в клубе, похоже, подходит к концу. В этом сезоне он редко появлялся на поле, особенно после того, как к в конце летнего трансферного окна к команде присоединился Жоау Канселу.

Несмотря на то, что Роберто является капитаном клуба, прощание выглядит неизбежным. Хави ценит его очень ценит опыт 31-летнего игрока и его отношение к делу, но все же предпочитает выпускать более молодых футболистов. В команде продолжается смена поколений, а Серджи — последний представитель «старой гвардии» в составе.

Контракт Роберто с каталонцами закончится следующим летом, и, как сообщают Фернандо Поло и Тони Хуанмарти, он смирился с тем, что ему придется покинуть родной клуб и начать новый этап.

По словам журналистов, защитник «очарован» МЛС и ее развитием, и именно туда он и планирует отправиться следующим летом. Роберто прекрасно владеет английским языком, и ему всегда нравилась идея жизни в США. Ко всему прочему, в личных беседах бывшие товарищи по «Барселоне» Лионель Месси, Серджи Бускетс, Жорди Альба и Рики Пуч с восторгом отзывались об американской лиге.

Сложно сказать, какой именно клуб станет новым домом для Роберто, однако можно с уверенностью сказать, что нынешний сезон в «Барселоне» будет для Серджи последним.