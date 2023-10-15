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Вот это скорость. «Барселона» уже приняла решение о будущем Жоау Феликса

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Впереди много работы.

«Барселона» уже решила оставить Жоау Феликса в команде после этого сезона, сообщает надежный журналист Diario Sport Ферран Корреас.

В клубе на всех уровнях уверены в нападающем, однако в спортивном отделе понимают, что договориться с «Атлетико» будет непросто.

«У нас есть весь сезон, чтобы подготовить предложение, которое позволит нам сохранить Жоау Феликса. Мы очень довольны его игрой, и его ценят во всех отделах клуба», — привел журналист слова источника из «Барсы».

И Жоан Лапорта, и Деку очень рады, что их ставка на Феликса окупилась, поэтому активно поддерживают идею выкупа португальца следующим летом. Каталонцы намерены «сделать все возможное», чтобы сохранить Жоау. Они вместе с агентом игрока Жорже Мендешем уже начали планировать, как можно воплотить эту идею в жизнь. 

Жоау Феликс вновь расцвел, перейдя в «Барсу», за которую он мечтал выступать с детства. Он провел 8 матчей за «блауграну», забив 3 гола и сделав 3 результативные передачи.

Для сравнения, в прошлом сезоне он провел 40 матчей в составе «Атлетико» и «Челси», отметившись 9 голами и 3 ассистами.

Неудивительно, что «Барселона» хочет его сохранить.

2 комментария

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Гласящий Истину!
Спешка нужна только при ловле блох... Народная мудрость...
Абсолютно неизвестно как он проявит себя по ходу всего сезона...
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EvilEmpress
Вот в этом вся Барселона, к сожалению... Половина сезона не прошла, а они все торопятся при нынешнем кризисе! Теперь могу понять Алемани, которого возмущали поспешные решения по тем или иным игрокам. Феликс проявляет себя ярко, но вся топка впереди и матч с Реалом, матчи с топами в ЛЧ
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