«Барселона» переманит очередного игрока из «Атлетика». Такая же схема была с Иньиго Мартинесом

Мощное усиление.

Испанский инсайдер Энрик Каньеллас поделился довольно любопытной информацией. По его данным, незадолго до своего ухода с поста спортивного директора «Барселоны» Матеу Алемани договорился с одним из игроков на следующий сезон.

Это соглашение теперь должен закрыть Деку и убедить этого футболиста не продлевать заканчивающийся контракт с его нынешним клубом.

Этот игрок − правый вингер «Атлетика» Нико Уильямс. Контракт с ним уже якобы готов, а сам испанец не намерен продлевать истекающий летом 2024 года договор. Ожидается, что в сезоне-2024/2025 он будет игроком «Барселоны». Аналогичную сделку этим летом провернули с Иньиго Мартинесом.

Теперь становится еще более понятной причина, по которой Уильямс в расположении сборной Испании ни на шаг не отходит от молодежи «Барсы» Бальде и Гави.