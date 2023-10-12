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Смотрим на самый дорогой стартовый состав «Барсы»: общая стоимость 680 млн евро

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Марк-Андре тер Стеген Марк-Андре тер Стеген
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Вот как выглядят самый дорогой состав «Барселоны» по данным Transfermarkt: Тер Стеген (35 млн евро); Араухо (70 млн евро), Кунде (60 млн евро), Кристенсен (40 млн евро), Бальде (50 млн евро), Де Йонг (75 млн евро), Педри (100 млн евро), Канселу (50 млн евро), Гави (90 млн евро), Рафинья (60 млн евро), Феликс (50 млн евро).

Общая стоимость — 680 миллионов евро!

Педри считается самым ценным игроком команды, а Марк-Андре тер Стеген стоит меньше остальных.

1 комментарий

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