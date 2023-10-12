«Мы не в надежных руках». Христо Стоичков не доверяет работе Жоана Лапорты

Финансовое положение «Барселоны», несомненно, является серьезной проблемой для всей команды. В последние годы руководство каталонцев изо всех сил пытается вернуть «блаугране» экономическую стабильность, но, как считает легенда клуба Христо Стоичков, Жоан Лапорта не тот человек, которому это под силу.

Экс-нападающий «Барсы» не перестает следить за родной командой, и в интервью Relevo болгарин признался, что у него нет доверия к нынешнему руководству клуба:

«Меня беспокоит экономическое состояние «Барселоны». У них задолженность около €2 миллиардов, и теперь они инвестируют €1,2 миллиарда в стадион. С каждым годом этот долг растет».

По мнению Стоичкова, большая часть вины за положение клуба лежит на Лапорте:

«В некоторых вещах я ему верю, а в некоторых нет. Экономически мы не в надежных руках. С точки зрения футбола, да, несмотря на все, он многое сделал для подписания игроков, команда готова к победе.

Но больше всего меня беспокоит экономика. Как они объясняют это? Учитывая такой большой долг, иногда они говорят одно, иногда — что-то другое, и это зависит от ситуации. Люди ему не верят. Есть много людей, которые ему не верят».

Финансы «Барселоны», несомненно, вызывают серьезную обеспокоенность, но, судя по результатам работы Лапоры, ситуация постепенно исправляется. Недавно клуб объявил, что размер долга значительно уменьшился. Но, кажется, Стоичкова это не убеждает.

А на чьей стороне вы?