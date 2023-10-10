«Он этого заслуживает». Экономист «Барселоны» высказался о слухах про возвращении «Месси»

Проиграв в воскресенье «Цинциннати», «Интер Майами» потерял все надежды на выход в плей-офф MLS.

Таким образом, с конца октября по февраль Лионель Месси не будет играть на клубном уровне, в связи с чем возникла очередная волна слухов о переходе Месси в «Барселону».

В начале недели, выступая перед прессой, вице-президент каталонцев по экономическим вопросам Эдуар Ромеу высказался по этому поводу:

«Возвращение Месси? Мы хотим оказать честь Лео при благоприятном стечении обстоятельств. Он этого заслуживает, и мы с нетерпением ждем этого. Остальное – просто спекуляции, которые мы не обсуждаем».

Ромеу имел в виду, что «Барса» не пытается переподписать аргентинскую икону. Однако они хотят организовать матч в честь Лео. Жоан Лапорта, а также президент «Интер Майами» Хорхе Мас пообещали Лео достойное прощание с «Барсой».

По имеющимся данным, прощальный матч планируется провести в сезоне-2024/25, когда клуб будет отмечать 125-летие.