Похоже, Месси не вернется в «Барселону». У каталонцев другой приоритет

По данным Mundo Deportivo, «Барселона» даже не думает о приобретении Лионеля Месси в январе.

И это несмотря на то, что аргентинский форвард может стать доступным для них после непопадания «Интер Майами» в плей-офф MLS.

«Барса» не обращает внимания на разговоры о возможном возвращении Месси, у нее есть другие приоритеты на январь. Клуб работает в условиях ограниченного бюджета и не верит, что сможет вписать Месси в зарплатную ведомость.

В «Барсе» считают, что даже если Лео согласится на меньшую зарплату, Ла Лига посчитает, что она гораздо выше, и заблокирует этот переход.

Приоритетом «блауграны» в зимнее окно станет регистрация Витора Роке в качестве нового игрока первой команды.