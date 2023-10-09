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Похоже, Месси не вернется в «Барселону». У каталонцев другой приоритет

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По данным Mundo Deportivo, «Барселона» даже не думает о приобретении Лионеля Месси в январе.

И это несмотря на то, что аргентинский форвард может стать доступным для них после непопадания «Интер Майами» в плей-офф MLS.

«Барса» не обращает внимания на разговоры о возможном возвращении Месси, у нее есть другие приоритеты на январь. Клуб работает в условиях ограниченного бюджета и не верит, что сможет вписать Месси в зарплатную ведомость.

В «Барсе» считают, что даже если Лео согласится на меньшую зарплату, Ла Лига посчитает, что она гораздо выше, и заблокирует этот переход.

Приоритетом «блауграны» в зимнее окно станет регистрация Витора Роке в качестве нового игрока первой команды.

Leo Messi

1 комментарий

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Domian
Журналисты сами придумали, теперь сами же себя опровергают)
Лео не 20 лет что бы по арендам бегать.
Ему 36, он в футболе выиграл все включая самую вершину ФИФА ЧМ.
Ему от футбола то больше, по большому счету, ничего не надо, все было доказано на мировой арене в декабре 2022.
Голами за пределами топ 5 лиг в историю не войти, если что , это пас клубничным.
В историю входят на больших аренах , а с величайшего финала в истории Аргентина - Франция еще и 10 месяцев не прошло.
Пусть отдыхает, готовиься к отбору ЧМ 2026, готовится к КА 2024 для защиты титула, готовится к новому сезону, ну и попутно посетит Париж 30 октября.
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