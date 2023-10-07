Хави пообещал больше игрового времени одному запасному. Похоже, теперь это его любимчик

«Я уже не раз говорил об этом... Фермин – игрок, который мне нравится. Он использует обе ноги, хорошо двигает мяч, у него есть поставленный удар с дальней дистанции. Это игрок, который выигрывает дуэли, агрессивный, интенсивный.

Если он будет продолжать играть на таком уровне, то получит много игрового времени», – сказал Хави журналистам перед матчем с «Гранадой».

За последние недели Фермин несколько раз выходил на замену. 20-летний футболист особенно впечатлил в игре с «Севильей». На предсезонке он забивал голы в ворота «Мальорки» и мадридского «Реала». Возможно, он получит время и сегодня.