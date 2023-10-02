Арбитр Матеу Лаос рассказал, что сделал Месси их ссоры в четвертьфинале чемпионата мира – это классический Лео

Бывший арбитр Ла Лиги Антонио Матеу Лаос рассказал о том, что произошло после четвертьфинального матча чемпионата мира между Аргентиной и Нидерландами.

В тот день испанский арбитр показал игрокам и тренерскому штабу 18 желтых карточек. Ну, это была, мягко говоря, жаркая игра.

В результате обрушившейся на него критики Лаос был отправлен обратно в Испанию. Лионель Месси был одним из многих игроков, выступавших тогда против рефери. Аргентинский капитан делал резкие замечания в адрес Лаоса во время игры.

Однако позже Месси принес извинения арбитру: «Лео Месси позвонил мне и извинился за резкие слова, которые он сказал в мой адрес». Он сказал, что был не в себе», — поделился с изданием Marca Лаос.

Ничего особенного, просто еще одно доказательство, что Месси – лучший.