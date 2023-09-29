«Все клубы в мире знают его». Президент «ПСЖ» признал, что пытался перехватить звезду «Барсы»
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи признался, что хотел подписать Роберта Левандовского, когда тот решил уйти из «Баварии».
«У меня есть принцип: не говорить о игроках, которых нет в «ПСЖ», либо о трансферах, которые будут в ближайшее время. Но не секрет, что Роберт - невероятный нападающий.
Все клубы в мире знают его и в какой-то момент думали о том, чтобы его подписать. Но Роберт сегодня в «Барселоне», и я это уважаю.
Не так много сильных нападающих, которые забивают голы почти в каждой игре. Он отличный парень. Я могу говорить о нем только хорошее», - заявил катарский бизнесмен.
Сообщается, что «ПСЖ» также был заинтересован в подписании Педри прошлым летом, но Аль-Хелайфи не стал комментировать эту информацию.
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