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«Все клубы в мире знают его». Президент «ПСЖ» признал, что пытался перехватить звезду «Барсы»

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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи признался, что хотел подписать Роберта Левандовского, когда тот решил уйти из «Баварии».

«У меня есть принцип: не говорить о игроках, которых нет в «ПСЖ», либо о трансферах, которые будут в ближайшее время. Но не секрет, что Роберт - невероятный нападающий.

Все клубы в мире знают его и в какой-то момент думали о том, чтобы его подписать. Но Роберт сегодня в «Барселоне», и я это уважаю.

Lewandowski scores his first Barcelona goal

Не так много сильных нападающих, которые забивают голы почти в каждой игре. Он отличный парень. Я могу говорить о нем только хорошее», - заявил катарский бизнесмен.

Сообщается, что «ПСЖ» также был заинтересован в подписании Педри прошлым летом, но Аль-Хелайфи не стал комментировать эту информацию.

1 комментарий

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Алексей Иваненко
с чего ему из Баварии, в это французкое недоразумение было переходить)
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