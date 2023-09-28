FC BARCELONA
Блог

⚡️ Выплаты Негрейре будут считаться взяткой. Похоже, что у «Барселоны»очень большие проблемы

Сандро Росель Сандро Росель
Хосе Мария Энрикес Негрейра
Жозеп Бартомеу Жозеп Бартомеу
Клубы Клубы
Барселона Барселона
Футбол Футбол

«Барселона» получила первые новости, касательно обвинений во взятках судейскому корпусу.

Испанский судья Хоакин Агирре, который занимается «делом Негрейры», постановил, что платежи «Барселоны» будут арбитрам будут считаться взяточничеством.

При этом, как сообщается, речь не идет о «систематической коррупции».

Barca charged with 'active bribery' in Negreira case

Под обвинения также попали экс-президенты «Барсы» Жозеп Бартомеу и Сандро Росель.

В постановлении говорится, что все выплаты, сделанные клубом в адрес арбитра Негрейры, либо связаны с его должностью, либо с его возможностью влияния на других членов судейского комитета, учитывая его роль в выборе арбитров на матчи Ла Лиги.

«Барселона» не дает комментарии.

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bigbadaboom
Ответ Emin Aliev
ок, а это как-то влияло на результат ? а Мадридские благодарные пакеты с подарками судьям когда будут рассматривать?
Видимо в пакетах не было 7 млн. Евро.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S1rAlex
Ну это же очевидно. Как может футбольный клуб платить действующему чиновнику из судейского комитета?
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Emin Aliev
ок, а это как-то влияло на результат ? а Мадридские благодарные пакеты с подарками судьям когда будут рассматривать?
+13
-7
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Umar Yunuszoda
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алиба
дерби с Эспаньолом не избежать
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aymammet Baylyyew
неужели Бармалей до такого тупой если не понимаю если хочешь дать взятку нужно делать это скрыто а у нас взятка прямо из счёта Барсы на счёт Негрейры или Бартемеу хотел что всё это раскрылась или он тупой не понимаю
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мелкие лавочники
Барсу отправят в сегунду?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Real_v_dushe
Ляпорта решил молчать? А что так? Весной он ведь так языком трепался
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий