⚡️ Выплаты Негрейре будут считаться взяткой. Похоже, что у «Барселоны»очень большие проблемы

«Барселона» получила первые новости, касательно обвинений во взятках судейскому корпусу.

Испанский судья Хоакин Агирре, который занимается «делом Негрейры», постановил, что платежи «Барселоны» будут арбитрам будут считаться взяточничеством.

При этом, как сообщается, речь не идет о «систематической коррупции».

Под обвинения также попали экс-президенты «Барсы» Жозеп Бартомеу и Сандро Росель.

В постановлении говорится, что все выплаты, сделанные клубом в адрес арбитра Негрейры, либо связаны с его должностью, либо с его возможностью влияния на других членов судейского комитета, учитывая его роль в выборе арбитров на матчи Ла Лиги.

«Барселона» не дает комментарии.