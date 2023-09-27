Трудности перевода. Цитата главного тренера «Мальорки» о пенальти на Ямале оказалась неверной — что Агирре сказал на самом деле?

Зря радовались.

Многие фанаты «Барсы» поспешили похвалить тренера «Мальорки» Хавьера Агирре за его честность, поскольку он «признал», что «блауграна» должна была получить право пробить пенальти, когда Ламин Ямаль упал на газон.

Как оказалось, сразу после матча СМИ и твиттер-аккаунты неправильно передали цитату босса «Мальорки», все дело в сложностях перевода. Изначально его слова приводились в таком виде:

«По мне, «Барса» должна была получить пенальти. Такие вещи больше не говорят».

А вот что он сказал на самом деле:

«Барса» могла бы получить пенальти, но это спорный пенальти. Такие больше не дают».

Агирре имел в виду изменения в правилах судейства, внесенных в прошлом году. Судьи стараются не указывать на точку, заметив, что контакт между двумя игроками слишком мягкий. Так и произошло во вчерашнем матче: сначала арбитр Алехандро Муньис назначил одиннадцатиметровый после падения Ямаля, однако отменил свое решение после консультации с ВАР.