«Это была суровая среда». Такефуса Кубо признался, что в Ла Масии его били старшие игроки

Неожиданное признание.

В этом сезоне японский хавбек «Сосьедада» Такефуса Кубо сыграл шесть матчей в Ла Лиге и четыре раза его признали лучшим игроком матча. Это говорит о качествах, которые заложили в академии Ла Масия.

Однако у самого игрока не самые приятные воспоминания о временах, когда он принадлежал «Барселоне». Японец вспоминает, как над ним издевались и били более старшие игроки.

«Когда я был маленьким и перешел в «Барселону», то не думал об этом. Я просто всегда хотел попасть в «Барселону», любой ценой, поэтому в то время я не считал происходящее чем-то тяжелым, − рассказывает Кубо японскому изданию Soccer Digest. − Однако, если честно, в общежитии было много ребят с сильным характером, и я подумал, что если на меня будут смотреть немного свысока, то это будет конец. Поэтому старался, насколько было возможно при моем маленьком росте, не подвергаться издевательствам.

Правда, иногда меня били кулаками ребята постарше. Я не хочу много говорить об этом, но это были очень суровые условия. Но я хочу сказать вам, что если вы будете упорно трудиться, то у вас получится».

У Кубо было мало шансов выжить в Ла Масии. Он переехал в Испанию в десятилетнем возрасте, почти не понимал языка и, наверное, был легкой добычей для хулиганов в раздевалке. Все из-за внешнего вида и небольшого роста. Через четыре года он вернулся в Японию и подписал контракт с «Токио».

В 2019 году Кубо вернулся в Испанию и отправился в академию «Мадрида». За мадридцев он не провел ни одного матча, а затем оказывался в различных арендах. Теперь он основной игрок и лидер «Сосьедада».