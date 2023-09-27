Попало на камеру. Гави был вне себя от злости после пропущенного от «Мальорки» гола

Ему не все равно.

Хавбек «Барселоны» Гави давно заставил нас привыкнуть к тому, что нередко он оказывается в центре внимания режиссеров телетрансляций. Так и случилось в игре против «Мальорки».

Когда в первом тайме «Барса» пропустила второй гол от соперника, то Гави не мог скрыть своего разочарования.

На скриншоте видно, как молодой игрок ругается на одноклубников за то, что они позволили сопернику забить. Затем он со злостью бросает мяч на газон.

После пропущенного «Барсой» гола Гави идет с мячом под мышкой, он в ярости!

Он в гневе стучит мячом о газон.

Он поворачивается к своим товарищам по команде и поднимает руки вверх, жалуясь на случившееся.

Недавно Хави назвал Гави самым страстным игроком «Барсы», и теперь мы видим, почему. В матче с «Мальоркой» Гави был лучшим игроком «Барсы» на поле.