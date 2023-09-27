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Деку: «Много говорят о стоимости Жоау Феликса, но мало о его игре»

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В новом интервью изданию Marca Деку говорил о новичках «Барселоны» - Жоау Феликсе и Жоау Канселу.

«Их появление в команде произошло по желанию тренера – он принимает такие решения. Они оба отлично справляются, как и остальные новички – Гюндоган, Ромеу, Иньиго. Пока рано сложно говорить о планах на будущее, пока мы могли позволить себе только аренду. Нужно думать о настоящем – в клубе довольны обоями Жоау».

«Жоау Феликса я знаю еще с тех пор, как он начинал свою карьеру в Португалии. Он всегда выделялся благодаря своему мастерству. Я очень рад, что он сейчас в «Барселоне». Много говорят о его стоимости, но мало о его игре. Важно, что он счастлив, он многое дает команде».

Как вы оцениваете старт Жоау Феликса и других новичков в «Барсе»?

2 комментария

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Kirill IA
какой мог вчера голешник забить если б не штанга. Но было заметно что ему тяжело без пространства, Бальде пока еще сыроват в создании ширины
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Timati Beweers
Да, в клубе хорошие обои
0
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