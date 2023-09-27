FC BARCELONA
Блог

Судья отменил пенальти на Ламине Ямале, посмотрев видеоповтор, а после матча тренер соперников заявил, что пенальти был!

Клубы Клубы
Хавьер Агирре Хавьер Агирре
Мальорка Мальорка
Ламин Ямаль Ламин Ямаль
Барселона Барселона
Футбол Футбол

У «Барсы» украли победу?

«Барселона» лишилась пенальти в ворота «Мальорки» после просмотра судьей повтора. На 65-й минуте при счете 1:2 не в пользу «Барселоны» полузащитник «блауграны» вбежал в штрафную и упал после того, как защитник Хосе Копете совершил подкат в попытке выбить у него мяч.

Поначалу Алехандро Муньис зафиксировал нарушение правил со стороны игрока «Мальорки», но, ознакомившись с видеоповтором, изменил свое решение, посчитав, что если касание и было, то недостаточное для того, чтобы сбить Ямаля.

Уже после матча главный тренер «Мальорки» Хавьер Агирре заявил на пресс-конференции, что по его мнению пенальти на Ямале был: «Пенальти «Барсы» после фола на Ямале? Я смотрел повтор. По мне, так это пенальти».

А что вы думаете - был пенальти или судья прав? Ответы оставляйте в комментариях

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мохажер Марзиев
Пенальти был, но каждый будет видеть, через призму своих предубнждений. Прекрасная попытка, устроить срач, в комментариях. Я за чипсами ))
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Caerly
Контакт был, но недостаточный для пенальти, всё правильно.
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Михненко
Я смотрел матч,я фан Барсы, но это странный момент, ничего не понял, в игре да это фол, а в слоу моу его еле коснулись
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hella black
Ответ Real_v_dushe
Агирре - латинос, а там очень любят балет на футбольном поле. Решение верное, контакта тут для пенальти недостаточно, а Ямаль - достойный приемник покериста и кусаки.
Самый главный балерон в мире футбола,это Роналду 🥴 и он к слову,далеко не латинос ☝🏼
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
yarmuck
Возможно был, возможно не был. На усмотрение судьи.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
subfear
по правой ноге видно было, что он уже заваливается. так что врядли это пеналь.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Меган Лайф
Ответ Hella black
Самый главный балерон в мире футбола,это Роналду 🥴 и он к слову,далеко не латинос ☝🏼
Куда Кристине до Нея в этом искусстве?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий