9 комментариев

У «Барсы» украли победу?

«Барселона» лишилась пенальти в ворота «Мальорки» после просмотра судьей повтора. На 65-й минуте при счете 1:2 не в пользу «Барселоны» полузащитник «блауграны» вбежал в штрафную и упал после того, как защитник Хосе Копете совершил подкат в попытке выбить у него мяч.

Поначалу Алехандро Муньис зафиксировал нарушение правил со стороны игрока «Мальорки», но, ознакомившись с видеоповтором, изменил свое решение, посчитав, что если касание и было, то недостаточное для того, чтобы сбить Ямаля.

Уже после матча главный тренер «Мальорки» Хавьер Агирре заявил на пресс-конференции, что по его мнению пенальти на Ямале был: «Пенальти «Барсы» после фола на Ямале? Я смотрел повтор. По мне, так это пенальти».

А что вы думаете - был пенальти или судья прав? Ответы оставляйте в комментариях