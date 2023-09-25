Не у всех есть, чем похвастаться.

Этим летом «Барселона» отправила в аренду девять игроков. Давайте посмотрим, как они проявили себя на старте нового сезона.

Ансу Фати. Игрок еще не освоился в Англии, что объясняет, почему он получил игровое время только в двух матчах. Выходя со скамейки, Фати упустил пару неплохих шансов. На данный момент у него нет голов и голевых передач.

Эрик Гарсия. Защитник регулярно играет за «Жирону», которая после шести матчей еще ни разу не познала вкус поражения. В четырех играх Гарсия помог команде остаться сухой.

Клеман Лангле. Трудно сказать, есть у француза будущее в «Барсе». В «Астон Вилле» он сидит на скамейке запасных, но отыграл весь матч Лиги Конференций против «Легии» (2:3).

Серджиньо Дест. Наконец нашел клуб, в котором может играть регулярно. Сыграл в трех матчах и во всех трех «ПСВ» не пропускал.

Хулиан Араухо. Возможно, у «Барсы» появился качественный актив в лице мексиканского правого защитника. На данный момент он сыграл в пяти из шести матчей «Лас-Пальмаса». И производит приятное впечатление.

Пабло Торре. Начало сезона Ла Лиги для молодого хавбека пока складывается не лучшим образом. Да, он пять раз вышел на поле за «Жирону», но только два раза больше 20 минут (26 и 29 в матчах с «Сосьедадом» и «Лас-Пальмас»).

Шади Риад. Молодой защитник в пяти из шести матчах «Бетиса» был на скамейке, а отыграл всю игру только в день, когда «Барселона» разгромила его нынешний клуб (5:0).

Эстанис Педрола. 20-летний вингер регулярно играет за клуб Серии Б «Сампдорию». В шести турах на его счету три гола.

Алекс Валье. Молодой левый защитник регулярно играет в Сегунде за «Леванте». Он сыграл в 4 из 6 матчей команды, в которых было три сухих матча и четыре победы.