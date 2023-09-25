FC BARCELONA
Блог

Спасение недели от Араухо. «Барса» опоздала с его регистрацией на 18 секунд, после этого подката такого точно не повторится

Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Хулиан Араухо Хулиан Араухо
Барселона Барселона
Футбол Футбол

Перехват Хулиана Араухо внутри поля стал решающим моментом в воскресном матче «Лас-Пальмаса» с «Гранадой».

Благодаря его отбору «Лас-Пальмас» не пропустил и, несмотря на то, что значительную часть матча команда провела вдесятером, воспользовался моментом и забил на последней минуте.

Мексиканский защитник был приглашен в «Барсу» в январе прошлого года и должен был стать запасным правым защитником каталонцев, но клуб опоздал с регистрацией на 18 секунд. В результате Араухо не мог играть ни за основной, ни за резервный состав до лета.

После предсезонной подготовки в США 22-летний футболист был отдан в аренду в «Лас-Пальмас», где уже закрепился в основном составе.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Стальной Вилли
Шедевр. Смаковал каждый скриншот, какой подкат, такого больше не повторится. Его значимость трудно переоценить, Араухо против Лас Пальмаса, об этом будут помнить сквозь года.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
predMBAPPE
Красавчик, удачи, чтоб был хорошим прикрытием для Кансело
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий