Перехват Хулиана Араухо внутри поля стал решающим моментом в воскресном матче «Лас-Пальмаса» с «Гранадой».

Благодаря его отбору «Лас-Пальмас» не пропустил и, несмотря на то, что значительную часть матча команда провела вдесятером, воспользовался моментом и забил на последней минуте.

Мексиканский защитник был приглашен в «Барсу» в январе прошлого года и должен был стать запасным правым защитником каталонцев, но клуб опоздал с регистрацией на 18 секунд. В результате Араухо не мог играть ни за основной, ни за резервный состав до лета.

После предсезонной подготовки в США 22-летний футболист был отдан в аренду в «Лас-Пальмас», где уже закрепился в основном составе.