«Тренеры должны приложить усилия». Фанаты недовольны игрой Бальде – все из-за одного элемента игры
«Барселона» уверенно стартовала в Лиге чемпионов, одержав победу над «Антверпеном» со счетом 5:0.
Каталонцы были практически безупречна, показав свой лучший футбол под руководством Хави и разгромив соперника. Алехандро Бальде провел неплохую игру, но некоторые болельщики были обеспокоены деталью его игры.
В этом матче испанец часто ошибался в передачах, чем вызвал недовольство некоторых болельщиков на фоне блестящей игры команды.
Nathaneal: «Навесы Бальде вызывают беспокойство».
Sxmto: «Тренерам нужно поработать с Бальде над его навесами».
Ibukun: «Не хочу сильно давить на парня, но мне кажется, что тренеры должны приложить усилия к тренировкам Бальде в атаке... Я имею в виду его завершение, его проходы, навесы, принятие решений».
Pibeball: «У Бальде такая же техника навесов, как и у Монтьеля, оба – дерьмо».
FCBleomessi: «Бальде нужно научиться навешивать. Похоже, его скорость убивает его точность».
Weezy: «Бальде нужно очень сильно улучшать технику подач и прострелов».
Согласны?
Комментарии