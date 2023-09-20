«Барселона» уверенно стартовала в Лиге чемпионов, одержав победу над «Антверпеном» со счетом 5:0.

Каталонцы были практически безупречна, показав свой лучший футбол под руководством Хави и разгромив соперника. Алехандро Бальде провел неплохую игру, но некоторые болельщики были обеспокоены деталью его игры.

В этом матче испанец часто ошибался в передачах, чем вызвал недовольство некоторых болельщиков на фоне блестящей игры команды.

Nathaneal: «Навесы Бальде вызывают беспокойство».

Sxmto: «Тренерам нужно поработать с Бальде над его навесами».

Ibukun: «Не хочу сильно давить на парня, но мне кажется, что тренеры должны приложить усилия к тренировкам Бальде в атаке... Я имею в виду его завершение, его проходы, навесы, принятие решений».

Pibeball: «У Бальде такая же техника навесов, как и у Монтьеля, оба – дерьмо».

FCBleomessi: «Бальде нужно научиться навешивать. Похоже, его скорость убивает его точность».

Weezy: «Бальде нужно очень сильно улучшать технику подач и прострелов».

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