Вместе играли в «Аяксе»....

Френки де Йонг мог бы не оказаться в «Барселоне», если бы не его бывший партнер по «Аяксу» Абдельхак Нури, который, к сожалению, уже никогда не сможет выйти на поле.

В 2017 году Нури потерял сознание на поле из-за сильного приступа аритмии. Хавбеку оказывали помощь сначала на стадионе, а потом в больнице, но его мозг получил необратимые повреждения. Экс-футболист больше года был в коме, а, очнувшись, оказался почти полностью парализован. В 2020 году семья забрала его домой, где, по словам Абдеррахима, брата экс-игрока, Нури стало лучше. Он осознает, что находится в окружении близких, но он может общаться только посредством поднятия бровей и улыбки.

Пока бывший полузащитник «Аякса» лежал в больнице, он помог де Йонгу принять решение о его будущем — Френки рассказал об этом на голландском тв-шоу De Wereld Draait Door в 2020 году. Полузащитники несколько лет вместе выступали в амстердамском клубе и стали большими друзьями.

«В 2019 году у меня возникли сомнения насчет моего будущего, и я пришел проведать Аппи [Абдельхака]. Затем в палату вошла мама Аппи и спросила его: «Куда пойти Френки?»

Его мама называла клубы и в момент, когда она сказала: «Должен ли он поехать в «Барселону»?»; Аппи подал сигнал, подняв бровь. Это был очень приятный момент для меня и его семьи».

Невероятно печальная, но трогательная история. Нури оказал «Барсе» огромную услугу, кулес есть за что его поблагодарить.