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«Он подал сигнал». Де Йонг поделился эмоциональной историей о том, как его парализованный друг вдохновил Френки на переход в «Барсу»

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Вместе играли в «Аяксе»....

Френки де Йонг мог бы не оказаться в «Барселоне», если бы не его бывший партнер по «Аяксу» Абдельхак Нури, который, к сожалению, уже никогда не сможет выйти на поле.

В 2017 году Нури потерял сознание на поле из-за сильного приступа аритмии. Хавбеку оказывали помощь сначала на стадионе, а потом в больнице, но его мозг получил необратимые повреждения. Экс-футболист больше года был в коме, а, очнувшись, оказался почти полностью парализован. В 2020 году семья забрала его домой, где, по словам Абдеррахима, брата экс-игрока, Нури стало лучше. Он осознает, что находится в окружении близких, но он может общаться только посредством поднятия бровей и улыбки.

Пока бывший полузащитник «Аякса» лежал в больнице, он помог де Йонгу принять решение о его будущем — Френки рассказал об этом на голландском тв-шоу De Wereld Draait Door в 2020 году. Полузащитники несколько лет вместе выступали в амстердамском клубе и стали большими друзьями.

«В 2019 году у меня возникли сомнения насчет моего будущего, и я пришел проведать Аппи [Абдельхака]. Затем в палату вошла мама Аппи и спросила его: «Куда пойти Френки?»

Его мама называла клубы и в момент, когда она сказала: «Должен ли он поехать в «Барселону»?»; Аппи подал сигнал, подняв бровь. Это был очень приятный момент для меня и его семьи».

 

Невероятно печальная, но трогательная история. Нури оказал «Барсе» огромную услугу, кулес есть за что его поблагодарить.

5 комментариев

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Лалигова Барселона Чемпионовна
Ответ denisques
Именно по этому такая зарплата теперь у Де Йонга, поднятая бровь была сигналом Бартомеу
Совсем не к месту твое чувство юмора.
+3
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denisques
Именно по этому такая зарплата теперь у Де Йонга, поднятая бровь была сигналом Бартомеу
+3
-3
0
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Пацанчик реальный
Очень трогательная история!Де Йонг молодец,что не забывает друга!
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Bob Ganiev
Ответ Лалигова Барселона Чемпионовна
Совсем не к месту твое чувство юмора.
в защиту его: он может не осознает. про-мадридисты и прочие пострадавшие каждую новость про Барсу воспринимают как команду фас. что с них взять.
+1
-1
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FNT
Ответ Bob Ganiev
в защиту его: он может не осознает. про-мадридисты и прочие пострадавшие каждую новость про Барсу воспринимают как команду фас. что с них взять.
Действительно. Один человек по-идиотски пошутил, поэтому надо про огромное множество людей набросить. Это раз. Если посмотреть историю комментов, то чувак из болельщиков Барселоны, причем не самых адекватных. Это два. Не стыдно так лажать на публике? Это три.
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