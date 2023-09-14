FC BARCELONA
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Президент Ла Лиги Тебас дал совет «Барселоне». Он касается возвращения к стабильной финансовой ситуации

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Хавьер Тебас
Жоан Лапорта Жоан Лапорта
Футбол Футбол

Может не понравиться болельщикам.

Последние два летних трансферных окна для «Барселоны» стали сущим кошмаром для клуба и его болельщиков. Тяжелая финансовая ситуация вынудила руководство в лице Жоана Лапорты постоянно использовать различного рода рычаги, а регистрация новичков не проходила гладко из-за нарушений ФФП.

Каталонцы решили продать некоторые компании, которыми они владели, стали активнее работать со спонсорами, сильнее заниматься продажами игроков с прицелом на оптимизацию зарплатной ведомости.

Президента Ла Лиги Хавьера Тебаса спросили, когда «Барселона» вернется к нормальной финансовой ситуации. Функционер дал хороший совет, который может не понравиться болельщикам клуба:

«Все зависит только от них. Возможно, если они продадут какого-то крупного игрока, это будет для них огромным шагом вперед».

Неизвестно, на кого конкретно намекает Тебас, но очевидно, что в «Барселоне» есть пару молодых талантов, которые могли бы интересовать ведущие европейские клубы. Каждый из них обошелся бы в сумму не менее чем 100 млн евро.

6 комментариев

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Alexlagodny
Похоже его интересует больше не финансовые проблемы Барсы, а чтобы у Реала было больше шансов на чемпионство, обескровив Барсу. Гуляй лесом Тебас.
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данислам дадыбаев
Снова и снова да когда это прекратится
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Flow market Victor Mercedes
💩💩💩🐓🐓🐓
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Вячеслав Новиков
Свой совет он может засунуть поглубже, а то ему тоже можно дать совет
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UnforgivenX2
неужели так сложно пацана уложить?
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fcb812
В день когда этот индивид закончит свое бесполезное нахождение на посту президента ла лиги и прекратит отравлять и уничтожать испанский футбол,
выпью за это бутылочку пива
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