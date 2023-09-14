Может не понравиться болельщикам.

Последние два летних трансферных окна для «Барселоны» стали сущим кошмаром для клуба и его болельщиков. Тяжелая финансовая ситуация вынудила руководство в лице Жоана Лапорты постоянно использовать различного рода рычаги, а регистрация новичков не проходила гладко из-за нарушений ФФП.

Каталонцы решили продать некоторые компании, которыми они владели, стали активнее работать со спонсорами, сильнее заниматься продажами игроков с прицелом на оптимизацию зарплатной ведомости.

Президента Ла Лиги Хавьера Тебаса спросили, когда «Барселона» вернется к нормальной финансовой ситуации. Функционер дал хороший совет, который может не понравиться болельщикам клуба:

«Все зависит только от них. Возможно, если они продадут какого-то крупного игрока, это будет для них огромным шагом вперед».

Неизвестно, на кого конкретно намекает Тебас, но очевидно, что в «Барселоне» есть пару молодых талантов, которые могли бы интересовать ведущие европейские клубы. Каждый из них обошелся бы в сумму не менее чем 100 млн евро.