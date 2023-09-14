Советник Жоана Лапорты Энрик Масип поделился некоторыми подробностями летнего трансферного окна.

«Лапорта хотел, чтобы Месси вернулся этим летом. Когда появился этот вариант, он сделал все, чтобы это произошло... Но Лео предпочел переехать в МЛС.

Жоау Феликс? Он удивил нас, когда сказал, что хочет играть только за «Барсу». Что-то должно было произойти, чтобы он мог приехать. У нас были Ферран, Ансу... «Атлетико» платит почти всю его зарплату. То, что лежит на «Барсе» - ерунда.

Ламин Ямаль и Алехандро Бальде могли покинуть клуб этим летом. Была команда, которая активно пыталась их подписать.

Здоровье Лапорты? Иногда я контролирую его диету, но он не обращает на меня особого внимания. Затем он становится очень голодным из-за стресса. Мне раздражает, что люди смеются над его телосложением, это серьезная проблема для здоровья. Он мало спит и много работает», - заявил Масип.