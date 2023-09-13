Отвык от такого?

Жоау Феликс признался, что для него стало неожиданностью то, как его встретили болельщики «Барселоны» после его перехода из «Атлетико Мадрид» на правах аренды.

«Я очень удивлен тем, что фанаты «Барсы» встретили меня фантастически, — сказал нападающий журналистам Sport после игры Португалии против Люксембурга. — Я всегда говорил, что хочу играть здесь, и, может быть, поэтому они так сильно полюбили меня».

Действительно, этот трансфер почти наверняка бы не состоялся, если бы Феликс с помощью Фабрицио Романо не заявил всему миру о любви к каталонскому клубу.

В конечном итоге «Барса» смогла договориться с «Атлетико» о приемлемых условиях и осуществила мечту Жоау. А большинство болельщиков «блауграны» с радостью поддержали этот ход, несмотря на то, что португалец долгое время выступал за соперников «Барселоны» по Ла Лиге.