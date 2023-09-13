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«Я очень удивлен». Жоау Феликс признался, что фанаты «Барсы» приняли его не так, как он ожидал

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Отвык от такого?

Жоау Феликс признался, что для него стало неожиданностью то, как его встретили болельщики «Барселоны» после его перехода из «Атлетико Мадрид» на правах аренды.

«Я очень удивлен тем, что фанаты «Барсы» встретили меня фантастически, — сказал нападающий журналистам Sport после игры Португалии против Люксембурга. — Я всегда говорил, что хочу играть здесь, и, может быть, поэтому они так сильно полюбили меня».

Действительно, этот трансфер почти наверняка бы не состоялся, если бы Феликс с помощью Фабрицио Романо не заявил всему миру о любви к каталонскому клубу.

В конечном итоге «Барса» смогла договориться с «Атлетико» о приемлемых условиях и осуществила мечту Жоау. А большинство болельщиков «блауграны» с радостью поддержали этот ход, несмотря на то, что португалец долгое время выступал за соперников «Барселоны» по Ла Лиге.

4 комментария

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ljolik888
Давай Феликс не подведи . Мечта осуществилась , теперь болельщики ждут лучшую версию игрока . Талант есть и надо показать себя на сто процентов . Тогда - мечта не ограничится одним сезоном . Удачи , без травм и с большим азартом .
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Flow market Victor Mercedes
Парень та со стальными яйцами, заявить такое играя в другом клубе это даже сильнее чем наезд Роналду на МЮ, удачи в Барселоне! 😎🔥👍🏻
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Rachid
Кулес понравилось признание Феликса о любви к Барселоне, тем более от игрока прямого соперника. Лапорта рад, что предоставляется отличный шанс вернуть матрасникам репутационный должок за Гризмана.
Всё теперь зависит от самого Феликса и его полной отдачи игры за Барсу - Хави ему поможет и подскажет:))
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olimbek
Думаю тот фото всех тронуло. Надеюсь Феликс на поле докажет что он ТОП.
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