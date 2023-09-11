Взял всю ответственность на себя.

Менее недели назад Илкая Гюндогана назначили новым капитаном сборной Германии вместо Мануэля Нойера, который до сих пор восстанавливается от перелома, полученного на лыжном курорте. А уже 10-го сентября Ханси Флик, назначивший полузащитника «Барселоны» капитаном, был уволен после разгрома от Японии (1:4) в товарищеском матче.

Естественно, Илкай должен был высказаться об уходе главного тренера. На пресс-конференции перед матчем с Францией игрок честно рассказал о своих эмоциях от этого события:

«Атмосфера в команде представляет собой смесь печали, фрустрации и разочарования.

У меня такое ощущение, что я подвел Флика как игрок. Честно говоря, он всегда был сосредоточен и полон энергии. К сожалению, как команда, мы не смогли это превратить во что-то хорошее».

Германия проиграла три игры подряд, что привело к увольнению Флика. Они также не смогли преодолеть групповой этап чемпионата мира, что тоже стало большим ударом по сборной.

Кстати, увольнение Флика не повлияло на статус Гюндогана в национальной команде. Временный тренер Германии Руди Феллер заявил об этом на той же пресс-конференции:

«Останется ли Гюндоган капитаном? Конечно, он по-прежнему наш лидер. Он проделал замечательную работу и произнес замечательную речь вчера, когда Флик прощался с командой. Он будет моим капитаном».