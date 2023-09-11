«У меня такое ощущение, что я подвел его». Гюндоган высказался об увольнении Флика с поста тренера сборной Германии
Взял всю ответственность на себя.
Менее недели назад Илкая Гюндогана назначили новым капитаном сборной Германии вместо Мануэля Нойера, который до сих пор восстанавливается от перелома, полученного на лыжном курорте. А уже 10-го сентября Ханси Флик, назначивший полузащитника «Барселоны» капитаном, был уволен после разгрома от Японии (1:4) в товарищеском матче.
Естественно, Илкай должен был высказаться об уходе главного тренера. На пресс-конференции перед матчем с Францией игрок честно рассказал о своих эмоциях от этого события:
«Атмосфера в команде представляет собой смесь печали, фрустрации и разочарования.
У меня такое ощущение, что я подвел Флика как игрок. Честно говоря, он всегда был сосредоточен и полон энергии. К сожалению, как команда, мы не смогли это превратить во что-то хорошее».
Германия проиграла три игры подряд, что привело к увольнению Флика. Они также не смогли преодолеть групповой этап чемпионата мира, что тоже стало большим ударом по сборной.
Кстати, увольнение Флика не повлияло на статус Гюндогана в национальной команде. Временный тренер Германии Руди Феллер заявил об этом на той же пресс-конференции:
«Останется ли Гюндоган капитаном? Конечно, он по-прежнему наш лидер. Он проделал замечательную работу и произнес замечательную речь вчера, когда Флик прощался с командой. Он будет моим капитаном».
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