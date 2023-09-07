Летом «Барселона» обновила капитанский состав. После ухода Бускетса капитанская повязка перешла к Серджи Роберто.

Вице-капитаном назначен Тер Стеген, за немцем идут Араухо и Де Йонг. Рональд и Френки впервые получили звание капитанов, пишет официальный сайт «блауграны».

Журналисты La Vanguardia узнали, что Педри сказал Де Йонгу, когда голландца назначили капитаном команды:

«Ты заслуживаешь этого больше, чем кто-либо другой. Я провел здесь уже несколько лет, и ты всегда демонстрировал тот образ, который должен быть у капитана».

В новом сезоне Фрэнки провел за каталонцев 4 матча и даже успел забить. А вот Педри не так повезло: испанец заработал повреждение. Хавбек получил травму правого квадрицепса. Он пропустит минимум полтора месяца, сообщает Mundo Deportivo.

Согласны с мнением Педри? Френки заслужил капитанскую повязку «Барсы»?