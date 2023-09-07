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Хави определился с позицией Феликса: даст португальцу роль, которая будет выгодна для дополнительного игрока атаки

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Хави планирует использовать Жоау Феликса в качестве левого вингера, поскольку в команде не хватает нападающих, способных эффективно действовать на этой позиции.

По словам Хавьера Боша из Mundo Deportivo, Феликс часто будет смещаться на позицию атакующего полузащитника, чтобы Алехандро Бальде поднимался в атаку.

Феликс достаточно хорошо проявил себя на позиции левого вингера, забив 13 голов и отдав 8 результативных передач в 32 матчах на этой позиции.

Таким образом, в передней тройке «Барсы» – Феликс, Левандовски и Рафинья.

Это означает, что Гави больше не будет играть слева. Вот как может выглядеть расстановка «Барсы" с Феликсом на этой позиции:

6 комментариев

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cektor
Гави-Педри на лавке , нуда ))
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Бронислав Каминский
Ответ Poddybnii.VID
очень жаль, что Гави, Педри и Араухо отсутствуют в этих схемах
Они всегда в этих схемах отсутствуют,но всегда в старте играют)
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moldfan
То есть позиция Гави. Ну посмотрим, сможет ли он его выбить из состава... Гави, еще и назад отрабатывает будь здоров, когда Бальде уходит вверх.
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Poddybnii.VID
очень жаль, что Гави, Педри и Араухо отсутствуют в этих схемах
+1
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Nike of FW
Гораздо более глубокий анализ о "позиции Феликса" (хотя ,казалось бы, куда детальнее) можно почитать тут
https://twitter.com/DKostanjsak/status/1698934603963392273
Советую.
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Vladislove Dobry
Ответ Poddybnii.VID
очень жаль, что Гави, Педри и Араухо отсутствуют в этих схемах
Меня тоже удивило . Как и отсутствие юного Ямала . Он явно поинтереснее Рафиньи .
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