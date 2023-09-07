Хави планирует использовать Жоау Феликса в качестве левого вингера, поскольку в команде не хватает нападающих, способных эффективно действовать на этой позиции.

По словам Хавьера Боша из Mundo Deportivo, Феликс часто будет смещаться на позицию атакующего полузащитника, чтобы Алехандро Бальде поднимался в атаку.

Феликс достаточно хорошо проявил себя на позиции левого вингера, забив 13 голов и отдав 8 результативных передач в 32 матчах на этой позиции.

Таким образом, в передней тройке «Барсы» – Феликс, Левандовски и Рафинья.

Это означает, что Гави больше не будет играть слева. Вот как может выглядеть расстановка «Барсы" с Феликсом на этой позиции: