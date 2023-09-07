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Деку получил задание искать нового полузащитника для «Барсы» – есть уже 4 варианта

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Хави по-прежнему не хватает глубины в опорной зоне.

По информации Mundo Deportivo, Деку поручено найти нового опорника для «Барселоны» в январское трансферное окно.

В настоящее время «Барса» рассматривает четыре варианта:

1. Гидо Родригес. 29-летний полузащитник «Реала Бетис» станет свободным агентом в 2024 году. Таким образом, «Барса» может приобрести его за небольшую сумму в зимнее окно. Также сыграют роль хорошие отношения «Барсы» с «Бетисом» после продажи Абде по дешевке.

2. Флорентино Луис. Полузащитник «Бенфики» мог бы подойти «Барсе» как идеальный дублер. Однако подписать его может быть непросто, поскольку его контракт рассчитан до 2027 года, а «Бенфика» не продает свои активы, если за них не дают много денег.

3. Жоржиньо. Итальянский полузащитник оказался на задворках «Арсенала» после того, как на его позицию был куплен Деклан Райс за 110 млн евро. Таким образом, «Барса» может предложить ему спасательный круг в январе, если он решит перейти.

4. Палинья. Португальца почти забрала «Бавария», но сделка сорвалась, так как «Фулхэм» решил придержать главную звезду. Возможно, «Барсе» удастся переманить его в январе.

14 комментариев

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med-a-lion
за палинью немцы готовы зимой 70млн дать, говорят, и он хочет только в баварию. так что вряд ли. остальные не уверен, что будут так уж лучше ромеу. хорошие опорники сейчас очень дороги
+9
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+9
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Barsenoga
а зачем ещё полузащитник, учитывая что и так не всем есть место в старте, ещё и молодой Фермин Лопес есть
+6
0
+6
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Серж Ск
Ответ Barsenoga
а зачем ещё полузащитник, учитывая что и так не всем есть место в старте, ещё и молодой Фермин Лопес есть
Опорника кроме Ромеу нет.
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Barsenoga
Ответ Серж Ск
Опорника кроме Ромеу нет.
Можно Канселу туда поставить
+1
0
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Muni Klar
а помоложе вариантов нет? а то состав у Барсы 30+
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Александр Опёнышев
Ни один из них даром не нужен, спасибо
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-2
0
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SaH4r.
Гидо Родригес хороший вариант, на пару с Ромеу закроют позицию на пару лет
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Inside 88 LW
Мде... Алемани ушел.
Тандем Хави и Деку (по слухам) и их вкусы - весьма специфические.
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Серж Ск
Жоржиньо за недорого было бы хорошо на год два.
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Marcus Aurelius
Ждём подгончик от пепа, желательно родри
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Inside 88 LW
ТЕГ Луис Флорес - кажется слишком молодым ))
Да и он нападающий же) 62 года всего, надо брать)
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Tayriz
Ответ Александр Опёнышев
Ни один из них даром не нужен, спасибо
Берите сразу всех и на зарплату 20млн+ 🤭🙃
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Комрон Махбубов
Ответ Barsenoga
Можно Канселу туда поставить
это тебе не филип лам
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