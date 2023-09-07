14 комментариев

Хави по-прежнему не хватает глубины в опорной зоне.

По информации Mundo Deportivo, Деку поручено найти нового опорника для «Барселоны» в январское трансферное окно.

В настоящее время «Барса» рассматривает четыре варианта:

1. Гидо Родригес. 29-летний полузащитник «Реала Бетис» станет свободным агентом в 2024 году. Таким образом, «Барса» может приобрести его за небольшую сумму в зимнее окно. Также сыграют роль хорошие отношения «Барсы» с «Бетисом» после продажи Абде по дешевке.

2. Флорентино Луис. Полузащитник «Бенфики» мог бы подойти «Барсе» как идеальный дублер. Однако подписать его может быть непросто, поскольку его контракт рассчитан до 2027 года, а «Бенфика» не продает свои активы, если за них не дают много денег.

3. Жоржиньо. Итальянский полузащитник оказался на задворках «Арсенала» после того, как на его позицию был куплен Деклан Райс за 110 млн евро. Таким образом, «Барса» может предложить ему спасательный круг в январе, если он решит перейти.

4. Палинья. Португальца почти забрала «Бавария», но сделка сорвалась, так как «Фулхэм» решил придержать главную звезду. Возможно, «Барсе» удастся переманить его в январе.