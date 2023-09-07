Тебасу трудно поверить.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас утверждает, что он болел за возвращение Лионеля Месси в «Барсу» в качестве свободного агента.

«Месси не закончил карьеру в «Барселоне», потому что они не смогли договориться», – сказал Тебас в беседе с журналистами. – «Я не знаю, почему они не договорились. Я бы хотел, чтобы они договорились, но обстоятельства не сложились.

У него своя семья, свой образ мышления, и, судя по его возрасту, он ищет новых впечатлений. Я бы хотел, чтобы он закончил свою карьеру в Ла Лиге. Это было бы лучше и для него, и для меня, и для «Барселоны».

Несмотря на то, что после истечения контракта с «ПСЖ» Месси несколько месяцев вел переговоры с «Барсой», он и его семья предпочли подписать контракт с «Интер Майами».

Месси подтвердил, что не хотел возвращаться в «Барсу» из-за финансовой драмы, которую это вызвало бы для клуба в связи с регламентом Ла Лиги по FFP.

Лео также сослался на то, что некоторые люди в клубе не хотели его возвращения по известным им причинам.