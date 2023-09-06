Оба реализовали свои мечты.

Феликс перешел в «Барселону» из «Атлетико» на правах аренды без права выкупа. При представлении португальца каталонский клуб поблагодарил португальца за финансовые уступки.

По данным журналиста Педро Мораты, «Барселона» выплатит Феликсу 400 тысяч евро за сезон. «Атлетико» выплатит полузащитнику около 1,5 млн евро – сумму, заработанную в мадридском клубе за июль и август.

Ранее стало известно, что Феликс согласился продлить контракт с «Атлетико» до 2029 года и сократить зарплату на 50%.

Вспомнили болельщики и слова Лапорты, сказанные им вскоре после избрания президентом клубу. Тогда на вопрос о том, кого бы он больше хотел видеть в «Барсе» - Мбаппе или Холанда, Жоан сказал: «Я бы выбрал Феликса».