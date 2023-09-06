FC BARCELONA
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Лапорта мечтал о трансфере Феликса еще в 2021 году - тогда он ставил португальца выше Мбаппе и Холанда😱😱😱

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Оба реализовали свои мечты.

Феликс перешел в «Барселону» из «Атлетико» на правах аренды без права выкупа. При представлении португальца каталонский клуб поблагодарил португальца за финансовые уступки.

По данным журналиста Педро Мораты, «Барселона» выплатит Феликсу 400 тысяч евро за сезон. «Атлетико» выплатит полузащитнику около 1,5 млн евро – сумму, заработанную в мадридском клубе за июль и август.

Ранее стало известно, что Феликс согласился продлить контракт с «Атлетико» до 2029 года и сократить зарплату на 50%.

Вспомнили болельщики и слова Лапорты, сказанные им вскоре после избрания президентом клубу. Тогда на вопрос о том, кого бы он больше хотел видеть в «Барсе» - Мбаппе или Холанда, Жоан сказал: «Я бы выбрал Феликса».

4 комментария

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Grigoriy Kor
За его карьерой спецом не следил, разве что игрой в Челси, но складывается впечатление будто Атлетико не смог реализовать потенциал парня. Будь на месте первого клуба вместо матрасников та же Барселона или Боруссия, сравнения с Мбаппе или Холландом казались бы уместнее
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Леван Сиукаев
помню как Лапорта в своё времья так же был влюблён в Анри,и привёл таки француза в Барсу,надеюсь и с талантом Феликса не прогадает,и он видит в португальца что то особенное
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Sergey Kuznetsov
Бывают покупки для тренера и команды, а бывают покупки для руководства. Надеюсь Феликс заиграет при Хави
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