20 комментариев

Уберите от экранов детей!

«Барселона» вырвала победу у «Осасуны» в тяжелом матче — победный гол забил Роберт Левандовски с пенальти.

В игре было много грубости с обеих сторон, и в один из моментов особенно неприятно пострадал Гави. В начале второго тайма Рубен Гарсия в ходе борьбы заехал полузащитнику каталонцев локтем по голове и серьезно разодрал 19-летнему испанцу ухо.

Осторожно, дальше будут очень неприятные кадры.

Как только врачи смогли остановить кровь, Гави вернулся на поле и доиграл до финального свистка с удвоенным задором.

После матча полузащитник продемонстрировал свое повреждение.

Эту победу «Барселона», и правда, добыла кровью и потом.