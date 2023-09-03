20 комментариев

Ауч! 🫣 Гави до крови разбил ухо, но провел матч до конца. После игры он показал, как выглядит рана
Уберите от экранов детей!
«Барселона» вырвала победу у «Осасуны» в тяжелом матче — победный гол забил Роберт Левандовски с пенальти.
В игре было много грубости с обеих сторон, и в один из моментов особенно неприятно пострадал Гави. В начале второго тайма Рубен Гарсия в ходе борьбы заехал полузащитнику каталонцев локтем по голове и серьезно разодрал 19-летнему испанцу ухо.
Осторожно, дальше будут очень неприятные кадры.
Как только врачи смогли остановить кровь, Гави вернулся на поле и доиграл до финального свистка с удвоенным задором.
После матча полузащитник продемонстрировал свое повреждение.
Эту победу «Барселона», и правда, добыла кровью и потом.
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