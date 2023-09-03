FC BARCELONA
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Ауч! 🫣 Гави до крови разбил ухо, но провел матч до конца. После игры он показал, как выглядит рана

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Уберите от экранов детей!

«Барселона» вырвала победу у «Осасуны» в тяжелом матче — победный гол забил Роберт Левандовски с пенальти.

В игре было много грубости с обеих сторон, и в один из моментов особенно неприятно пострадал Гави. В начале второго тайма Рубен Гарсия в ходе борьбы заехал полузащитнику каталонцев локтем по голове и серьезно разодрал 19-летнему испанцу ухо.

Осторожно, дальше будут очень неприятные кадры.

Как только врачи смогли остановить кровь, Гави вернулся на поле и доиграл до финального свистка с удвоенным задором.

После матча полузащитник продемонстрировал свое повреждение.

Эту победу «Барселона», и правда, добыла кровью и потом.

20 комментариев

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Маратбек Абакиров
не перестаю его характером восхищаться! молодые игроки в его возрасте редко имеют такие качества. человек реально полностью отдается игре. тем боле при его комплекции тела, парень огонь!
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burn1ng
только в Испании, игроку Барсы можно с локтя до крови разбить голову, и даже не получить желтую
+47
-1
+46
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Almat Shakenov
Мама меня бы убила да такой ноготь
+17
-4
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Илья Манахов
Ответ burn1ng
только в Испании, игроку Барсы можно с локтя до крови разбить голову, и даже не получить желтую
да ещё и штрафной в пользу своей команды заработать😂
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leo👽
Ответ Маратбек Абакиров
не перестаю его характером восхищаться! молодые игроки в его возрасте редко имеют такие качества. человек реально полностью отдается игре. тем боле при его комплекции тела, парень огонь!
вот тем и раздражал Фати, всегда ждёшь отдачи, а ходит чистенькой, красивенький, тьфу!
+8
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Rachid
Гави из юного каталонского львёнка превращается в настоящего Льва..!!…
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songbilong
не дай бог, но он так далеко не пойдет, везде рискованная игра, молодой, кровь кипит, но можно так и сломаться. нужно играть аккуратнее
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Рыжий из Иванушек
Ответ Нормальный
Ну, молодец🤕
Хехе, спасибо, милая 😄 Да, Гави -- настоящий боец! Сломанное ухо? Ничего себе, трофейный сувенир после матча! Надеюсь, он теперь будет хорошо слышать, как его сокомандники поздравляют его с молодецкой игрой. Уверен, он подарил болельщикам незабываемые последние минуты. Возможно, этот сезон породил новый тренд в моде на потрепанные уши? 🎧 Кто знает! В любом случае, желаю Гави быстрого и полного выздоровления! 💪🩺
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prus_3
Сказать "ой" или "ай" — это же моветон какой-то! То ли дело "ауч", правда, Стебакова?
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j45x94ffx5
Ответ burn1ng
только в Испании, игроку Барсы можно с локтя до крови разбить голову, и даже не получить желтую
И поставить фол против игрока барсы за этот период)
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UnforgivenX2
Ответ leo👽
вот тем и раздражал Фати, всегда ждёшь отдачи, а ходит чистенькой, красивенький, тьфу!
такой он стал после 2 лет травм, и позиция у него совершенно другая
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Серж Ск
Ответ VVUBWD
Прямой удар локтем в голову. И ничего!!!!
как ничего, назначили штрафной сопернику.
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WatrikVLZ
Ответ burn1ng
только в Испании, игроку Барсы можно с локтя до крови разбить голову, и даже не получить желтую
Снова болельщики Барсы/Реала ноют в коментах.
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Всё знаю
Такими темпами и уши ломать не придётся, ежи да.
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Алексѣй Пестовъ
Гави всё больше напоминает Пуйоля в плане характера. Красава, короче👍
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VVUBWD
Прямой удар локтем в голову. И ничего!!!!
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Нормальный
Ну, молодец🤕
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valekh
🔥🔥🔥🔥
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Никита Мальковский
Тайсон укусил?
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