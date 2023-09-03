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Статистика Гави поражает! В свои 19 лет он поставил очередной рекорд в «Барсе»

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Когда успел?

В четвертом туре Ла Лиги «Барселона» приехала в гости к «Осасуне».

На выездной матч Хави включил в заявку всех новичков, у которых еще не было шансов выйти на поле в сине-гранатовой футболке. Однако в стартовый состав попали более проверенные игроки, в том числе и звезда каталонцев Гави.

Это особенная игра для молодого полузащитника, потому что она стала для него ни много ни мало сотой в форме «Барсы». Гави достиг отметки в 100 матчей в 19 лет и 29 дней и стал самым молодым игроком, которому это удалось.

Испанец опередил Бояна Кркича, который покорил сотню в 19 лет 2 месяца и 24 дня. Третьим в топе идет Педри, сыгравший 100-й матч в 20 лет 2 месяца и 2 дня.

Какой рекорд падет следующим?

 

2 комментария

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Леонель Месси
Гави отличный игрок.Но иногда заигрывается на жёлтую карточку )))
+7
0
+7
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Chelovek30
третьим очень надеюсь будет Ламин Ямал
+1
0
+1
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