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Феликс все еще ждет «Барсу». «Атлетико» готов отпустить, но Лапорте нужно оформить несколько продаж

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Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Феликс все еще ждет завершения сделки по переходу в «Барселону», сообщает Фабрицио Романо.

По словам Маттео Моретто из Relevo, президент «Барсы» Жоан Лапорта делает все возможное, чтобы подписать Феликса. Вместе с ним для завершения этой операции прилагает усилия и агент португальского форварда Жорже Мендеш.

«Атлетико» не против расстаться с Феликсом после его публичных заявлений о желании перейти к каталонцам. Однако «Барсе» все еще надо совершить несколько продаж, прежде чем клуб сможет вписать его в свой зарплатный бюджет.

Joao Felix 'waiting' for Barca move; two prominent figures pushing to get deal done (reliability: 5 stars)

3 комментария

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Yuri Shamayaev
Ответ Вячеслав Новиков
Что-то я сомневаюсь что удасться кого то продать, Лангле впецился, Фати тоже не хочет уходить
да и не нужен Феликс нам , ИМХО
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Вячеслав Новиков
Что-то я сомневаюсь что удасться кого то продать, Лангле впецился, Фати тоже не хочет уходить
0
0
0
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Михаил Зобнин
Зачем он нам при таких молодых звездочках в составе?
0
0
0
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