Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Феликс все еще ждет завершения сделки по переходу в «Барселону», сообщает Фабрицио Романо.

По словам Маттео Моретто из Relevo, президент «Барсы» Жоан Лапорта делает все возможное, чтобы подписать Феликса. Вместе с ним для завершения этой операции прилагает усилия и агент португальского форварда Жорже Мендеш.

«Атлетико» не против расстаться с Феликсом после его публичных заявлений о желании перейти к каталонцам. Однако «Барсе» все еще надо совершить несколько продаж, прежде чем клуб сможет вписать его в свой зарплатный бюджет.