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Ансу Фати интересен нескольким английским клубам. Но есть проблема - никто не хочет платить «Барселоне» €70 млн

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Журналист Бен Якобс сообщает, что клубы АПЛ не готовы платить требуемую «Барселоной» сумму за Ансу Фати.

Некоторые английские команды продолжают внимательно следить за Ансу Фати, но ни одна из них не готова сделать предложение каталонцам.

Дело в том, что «Барса» планирует выручить за 20-летнего футболиста не менее €70 млн. «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» оценивают игрока в €40-45 млн.

Ансу Фати - воспитанник «Барселоны». Он выступает за взрослую команду с 2019 года.

8 комментариев

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Rachid
Ну если англичане реально хотят Фати купить - может нужно Лапорте скинуть до 50 и продать)
+6
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TumanBay
Если реально дают 40,то надо продавать я считаю.
+1
0
+1
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Таалайбек Утуров
Ответ Redhead One
30 - красная цена за этого травмата
пхахах, а за Мудрика заплатили целых 100
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predMBAPPE
Ответ Rachid
Ну если англичане реально хотят Фати купить - может нужно Лапорте скинуть до 50 и продать)
Ну да, Мудрик 100 а Фати 50) надр ещё Педри наверное в подарок отдать за целый 50)
+2
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0
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Rachid
Ответ predMBAPPE
Ну да, Мудрик 100 а Фати 50) надр ещё Педри наверное в подарок отдать за целый 50)
В информации написано, что клубы не хотят платить за Фати- 70 млн…..
И причём здесь Педри…??….
Где логика..??
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