8 комментариев

Журналист Бен Якобс сообщает, что клубы АПЛ не готовы платить требуемую «Барселоной» сумму за Ансу Фати.

Некоторые английские команды продолжают внимательно следить за Ансу Фати, но ни одна из них не готова сделать предложение каталонцам.

Дело в том, что «Барса» планирует выручить за 20-летнего футболиста не менее €70 млн. «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» оценивают игрока в €40-45 млн.

Ансу Фати - воспитанник «Барселоны». Он выступает за взрослую команду с 2019 года.