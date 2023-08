Почти Here we go.

Как утверждает Фабрицио Романо, Жоау Канселу станет игроком «Барселоны» в последние дни трансферного окна.

По словам гуру трансферов, все стороны считают, что сделка вне опасности срыва. Все подписано и последние детали улажены.

Каталонцы терпеливо ждут, когда Ла Лига одобрит сделку по 29-летнему защитнику. Сам игрок также находится в режиме ожидания.

Ожидается, что португальский правый защитник перейдет в блауграну на правах годовой аренды с обязательством выкупа за 25 млн евро.