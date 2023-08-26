FC BARCELONA
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«Никакой опасности срыва». Фабрицио Романо поделился последними данными о трансфере Канселу в «Барсу»

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Почти Here we go.

Как утверждает Фабрицио Романо, Жоау Канселу станет игроком «Барселоны» в последние дни трансферного окна.

По словам гуру трансферов, все стороны считают, что сделка вне опасности срыва. Все подписано и последние детали улажены.

Каталонцы терпеливо ждут, когда Ла Лига одобрит сделку по 29-летнему защитнику. Сам игрок также находится в режиме ожидания.

Ожидается, что португальский правый защитник перейдет в блауграну на правах годовой аренды с обязательством выкупа за 25 млн евро.

4 комментария

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Vitali Freeman
Ну для Араухо нашли подмену, как насчет Педри?).., может случится чудо, и всеж Бернарду еще зацепят?)
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Ahmet Sahetmyradow
Фермин вполне сможет навремя заменить педри
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Егор Кириллов
Ответ Vitali Freeman
Ну для Араухо нашли подмену, как насчет Педри?).., может случится чудо, и всеж Бернарду еще зацепят?)
Или Ло Чельсо
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ислам казаков
Ответ Vitali Freeman
Ну для Араухо нашли подмену, как насчет Педри?).., может случится чудо, и всеж Бернарду еще зацепят?)
Было бы отлично
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