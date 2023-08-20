«Барселона» не без труда одолела «Кадис» во втором туре испанской Ла Лиги.

Каталонцы полностью контролировали игру, но сумели открыть счет лишь под занавес матча благодаря голу Педри. А уже в дополнительное время Ферран Торрес удвоил преимущество хозяев поля.

Портал Sofascore назвал Илкая Гюндогана лучшим игроком «Барселоны» в этом матче, оценив игру немца в 8,8 баллов. Отметим, что экс-полузащитник «Сити» отдал голевую передачу.

Андреас Кристенсен получил наименьший балл среди игроков стартового состава - 6,7. Меньше только у Эрика Гарсии (6,6), но он провел на поле чуть больше 10 минут.

Оценки стартового состава.

Оценки запасных.