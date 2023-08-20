FC BARCELONA
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Гюндоган - лучший, Кристенсен - худший. Оценки игрокам «Барселоны» за матч против «Кадиса»

Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган
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«Барселона» не без труда одолела «Кадис» во втором туре испанской Ла Лиги.

Каталонцы полностью контролировали игру, но сумели открыть счет лишь под занавес матча благодаря голу Педри. А уже в дополнительное время Ферран Торрес удвоил преимущество хозяев поля.

Портал Sofascore назвал Илкая Гюндогана лучшим игроком «Барселоны» в этом матче, оценив игру немца в 8,8 баллов. Отметим, что экс-полузащитник «Сити» отдал голевую передачу.

Андреас Кристенсен получил наименьший балл среди игроков стартового состава - 6,7. Меньше только у Эрика Гарсии (6,6), но он провел на поле чуть больше 10 минут.

Оценки стартового состава.

Оценки запасных.

6 комментариев

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Виктор Кашшаи
Кристенсен худший?
даже ниже Левандовски?
как по мне Левандовски делает всё, чтобы стать главным провалом этого сезона, собирись, главный мем за пару минут гол положил, пока ты два матча суетился.
ну это позор для человека, который должен был брать ЗМ
+7
-1
+6
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кто-то
Ямал - просто красавец! Пацану 16 лет, а уже в Барсе за основу играет. Очень хотел, чтобы забил
💙❤️
+3
0
+3
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Эзиз Халлыев
Де Йонг стал MVP матча - не удивлён.
+4
-1
+3
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Inside 88 LW
Бальдэ 6,8?))а Леве - 7 и Роберто - 6,9?
Откуда цифры? Это же бред.
+1
0
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chiscuid
Барса выиграла не без везения, никакой идеи в атаке, Левандовской просто без комментариев. Замены слишком поздно были сделаны, но игру оживили явно, те кто хейтил Феррана, думаю, теперь буду за включение его в стартовый состав вместо польской престарелой примы. Бальде провалил матч. Марк на высоте, как обычно. Ямаль отлично сыграл, и ему только 16! Педри и Гюндогану со временем станут отличной связкой в полузащите. Кадис местами просто прощал Барсу, работы у Хави еще непочатый край.
+1
0
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Геворг Григорян
Где-то Лёву нашли в аэропорту Саудовской Аравии
0
0
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