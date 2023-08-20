Гюндоган - лучший, Кристенсен - худший. Оценки игрокам «Барселоны» за матч против «Кадиса»
«Барселона» не без труда одолела «Кадис» во втором туре испанской Ла Лиги.
Каталонцы полностью контролировали игру, но сумели открыть счет лишь под занавес матча благодаря голу Педри. А уже в дополнительное время Ферран Торрес удвоил преимущество хозяев поля.
Портал Sofascore назвал Илкая Гюндогана лучшим игроком «Барселоны» в этом матче, оценив игру немца в 8,8 баллов. Отметим, что экс-полузащитник «Сити» отдал голевую передачу.
Андреас Кристенсен получил наименьший балл среди игроков стартового состава - 6,7. Меньше только у Эрика Гарсии (6,6), но он провел на поле чуть больше 10 минут.
Оценки стартового состава.
Оценки запасных.
даже ниже Левандовски?
как по мне Левандовски делает всё, чтобы стать главным провалом этого сезона, собирись, главный мем за пару минут гол положил, пока ты два матча суетился.
ну это позор для человека, который должен был брать ЗМ
💙❤️
Откуда цифры? Это же бред.