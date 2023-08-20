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😱 ААА! Месси снова положил красоту – как в лучшие годы. Осторожно, от этих видео сложно оторваться

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Лео Месси снова забил: в воскресенье утром его «Интер Майами» обыграл в финале Кубка лиг «Нэшвилл». Матч был очень равным – «Майами» вырвал победу только по пенальти (10:9), а основное время закончилось 1:1.

Единтственный гол «Интера» – у Лео Месии. На 23-й минуте он получил мяч после отскока, убрал соперника на замахе и закрутил в дальний.

Красота, как не посмотри!

4 комментария

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Dmitry Shaolin
Хорошо.
+3
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Agent Smith
И это в 36 лет!😉⚽️
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TravenS
Всего-то лишь очередной гол из-за пределов штрафной) и у этого человека хуже удар, чем у Кринжа)
Походу Лео единственный, кто понял, что для голов нужно бить в угол ворот, а не во вратаря в середину, как большинство лупят со всей дури)
+2
0
+2
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Темирхан Бекпембетов
опят Барселона завидует наверно, как же Месси не стареет...
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