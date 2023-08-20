😱 ААА! Месси снова положил красоту – как в лучшие годы. Осторожно, от этих видео сложно оторваться
Лео Месси снова забил: в воскресенье утром его «Интер Майами» обыграл в финале Кубка лиг «Нэшвилл». Матч был очень равным – «Майами» вырвал победу только по пенальти (10:9), а основное время закончилось 1:1.
Единтственный гол «Интера» – у Лео Месии. На 23-й минуте он получил мяч после отскока, убрал соперника на замахе и закрутил в дальний.
Красота, как не посмотри!
Походу Лео единственный, кто понял, что для голов нужно бить в угол ворот, а не во вратаря в середину, как большинство лупят со всей дури)