Во втором туре Ла Лиги в гости к «Барселоне» приедет «Кадис». «Блауграна» в этой встрече останется не только без дисквалифицированного Рафиньи, но и без Хави. В предыдущем туре тренер заработал удаление, поэтому в двух грядущих встречах на бровке его заменит Оскар Эрнандес.

В минувшем сезоне «Барса» дважды обыграла «желтую субмарину» с суммарным счетом 6:0. К встрече в новой кампании «Кадис» решил подготовить своих фанатов с помощью мемов.

«Ребят, знаете, с кем мы играем на выходных?»

«Да, в воскресенье мы встречаемся с «Барселоной».

«Будем надеяться на положительный результат в воскресенье».

«Настроение: мы выиграли первый матч в Ла Лиге, но наш следующий матч против «Барселоны».

Как вам такой подход к ведению клубных аккаунтов?