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Им страшно или весело? «Кадис» с помощью мемов готовит фанатов к матчу с «Барсой»

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Во втором туре Ла Лиги в гости к «Барселоне» приедет «Кадис». «Блауграна» в этой встрече останется не только без дисквалифицированного Рафиньи, но и без Хави. В предыдущем туре тренер заработал удаление, поэтому в двух грядущих встречах на бровке его заменит Оскар Эрнандес.

В минувшем сезоне «Барса» дважды обыграла «желтую субмарину» с суммарным счетом 6:0. К встрече в новой кампании «Кадис» решил подготовить своих фанатов с помощью мемов.

«Ребят, знаете, с кем мы играем на выходных?»

«Да, в воскресенье мы встречаемся с «Барселоной».

«Будем надеяться на положительный результат в воскресенье».

«Настроение: мы выиграли первый матч в Ла Лиге, но наш следующий матч против «Барселоны».

Как вам такой подход к ведению клубных аккаунтов?

2 комментария

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TumanBay
Это там Хасбик что ли на картинке?))
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Link 5?5?
Ответ TumanBay
Это там Хасбик что ли на картинке?))
На западе его любят почему-то
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0
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