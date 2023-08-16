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10 лет трансферу Неймара в «Барсу». Сейчас его игру не сможет повторить ни один молодой бразилец

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В 2013-м Неймар – главный молодой талант и «будущий обладатель «ЗМ», за которым гнались «Реал» и «Барса». В 2023-м Неймар – сбитый летчик, дважды не выбравшийся из тени Месси. В 31 год бразилец уехал в Саудовскую Аравию почти на легке: в шкафчике с трофеями только Ла Лига и Лига чемпионов.

В это сложно поверить, но после трансфера в «Барсу» прошло действительно 10 лет. Рекорд Неймара по голам до 21 года до сих пор не побит – к этому возрасту он наколотил 143 мяча. Да, в Бразилии, но зато как: в каждом голе было видно, что мыслями он впереди каждого соперника. Похоже, это никак не сравнится с глаными юными бразильцами (Эндриком и Витором Роке), которых забрали «Реал» и «Барса» в 2023-м.

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