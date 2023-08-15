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«Сукин сын!» Пока Феликс ждет трансфера в «Барсу», его булят фанаты «Атлетико» - португалец не может спокойно тренироваться

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А трансфер в Каталонию пока не подтвержден.

«Сукин сын»: болельщики «Атлетико» на тренировке забросали Жоао Феликса оскорблениями из-за связей с «Барсой»

Жоао Феликс был освистан болельщиками «Атлетико» после игры с «Гранадой», когда он вышел на тренировку с игроками, которые не участвовали в матче.

Крики «сукин сын» раздались на стадионе, как только Феликс вышел на тренировку.

Скандирование болельщиков продолжалось, а тренерскому штабу не пришлось отменить тренировку, сам Феликс выглядел очень расстроенным.

Во время игры против «Гранады» Феликс был замечен сидящим отдельно от скамейки запасных «Атлетико», поскольку он остался вне заявки на матч.

В прошлом месяце Феликс заявил, что мечтает играть за «Барселону» , но «блауграна» пока не может подписать нападающего по финансовым причинам.

«Атлетико» обыграл «Гранаду» со счетом 3:1, а бывший нападающий «Барселоны» Мемфис Депай забил победный гол.

6 комментариев

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Задняя поверхность бедра Дембеле
в сине-красных цветах норм смотрится
+5
0
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Alex_kosta
А на что Феликс, интересно, надеялся, когда "кидался" такими словами? В общем не рассчитал риски, парень, а теперь мучается
+3
0
+3
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Emin Aliev
парень юный, поэтому сложно контролировать эмоции, иначе я не понимаю, зачем говорить такое, если у тебя нет никаких гарантий и предпосылок по трансферу, или возможно что-то есть. В любом случае потенциал у него есть и в Барселоне лишним не будет, Ямал пока сыроват.
+3
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Rachid
Это только начало матрасных фанатских наездов на Феликса - за базар нужно отвечать, вначале спросил бы у Хави, а он понадеялся на Мендеша и его завязок с Лапортой
+2
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MK
на ровном месте проблему создал, нафига ему было говорить про другой клуб вообще, когда у тебя есть контракт. Барса он не приоритете
0
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BurBon
Ответ Alex_kosta
А на что Феликс, интересно, надеялся, когда "кидался" такими словами? В общем не рассчитал риски, парень, а теперь мучается
Это агентские игры, сам он вряд ли бы там чего то наговорил.
+1
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0
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