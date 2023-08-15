А трансфер в Каталонию пока не подтвержден.

Жоао Феликс был освистан болельщиками «Атлетико» после игры с «Гранадой», когда он вышел на тренировку с игроками, которые не участвовали в матче.

Крики «сукин сын» раздались на стадионе, как только Феликс вышел на тренировку.

Скандирование болельщиков продолжалось, а тренерскому штабу не пришлось отменить тренировку, сам Феликс выглядел очень расстроенным.

Во время игры против «Гранады» Феликс был замечен сидящим отдельно от скамейки запасных «Атлетико», поскольку он остался вне заявки на матч.

В прошлом месяце Феликс заявил, что мечтает играть за «Барселону» , но «блауграна» пока не может подписать нападающего по финансовым причинам.

«Атлетико» обыграл «Гранаду» со счетом 3:1, а бывший нападающий «Барселоны» Мемфис Депай забил победный гол.