В 1-м туре Ла Лиги «Барселона» отправилась в гости к «Хетафе». В первом тайме команды сосредоточились на нанесении повреждений соперникам. Арбитр показал четыре «горчичника», а Рафинью и вовсе удалил: бразилец ударил игрока «Хетафе» локтем по голове.

Первая половина запомнилась поклонникам «Барселоны» внезапно открывшимся баскетбольным талантом Араухо. Уже в добавленное к тайму время защитник зачем-то поймал мяч двумя руками.

Вот так это выглядело с другого ракурса:

Судя по лицу Рональда, он и сам не понял, зачем так сделал.

К счастью для игрока, арбитр решил не показывать ему желтую карточку.

А в соцсетях болельщики принялись придумывать мемы. Разумеется, Араухо первым делом сравнили с баскетболистами.

«Почему бро играет в баскетбол во время матча?»

Как думаете, почему опытный Араухо так повел себя в этом эпизоде?