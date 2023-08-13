7 комментариев

Рафинья перешел в «Барселону» летом 2022-го. Во всех официальных играх бразилец сделал 22 результативных действия: 10 голов + 12 ассистов. Любопытное совпадение – Рафинья играл под 22-м номером, хотя оказалось, что он мечтал о другом.

После ухода Усмана Дембеле в клубе освободился №11, его и забрал Рафинья. Бразилец настолько счастлив, что не снимает футболку «Барсы» с желанным номером даже дома. Его жена заметила это и, похоже, тайно сфотографировала и поделилась в соцсетях:

«Он не снимает рубашку с новым номером дома. Это была его мечта».