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Жена Рафиньи тайно сфотографировала его дома. Сейчас вы убедитесь, почему он предан «Барсе»

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Рафинья перешел в «Барселону» летом 2022-го. Во всех официальных играх бразилец сделал 22 результативных действия: 10 голов + 12 ассистов. Любопытное совпадение – Рафинья играл под 22-м номером, хотя оказалось, что он мечтал о другом.

После ухода Усмана Дембеле в клубе освободился №11, его и забрал Рафинья. Бразилец настолько счастлив, что не снимает футболку «Барсы» с желанным номером даже дома. Его жена заметила это и, похоже, тайно сфотографировала и поделилась в соцсетях:

«Он не снимает рубашку с новым номером дома. Это была его мечта».

infosfcb 𝕏 on Twitter: "🗣️ Raphinha: “I dedicate my goal to my family and my wife especially, she helped me a lot.” https://t.co/TrNR5fnz7M" / Twitter

7 комментариев

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Vlad
Величие клуба даже в том, как трепетно человек относится ко всему, что связано с Барсой.
+11
-1
+10
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Владислав Романов
Ответ Хабиб
Рафинья крутой игрок,и продавать его не в коем случае нельзя)
ни в коем
+7
0
+7
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Хабиб
Рафинья крутой игрок,и продавать его не в коем случае нельзя)
+7
-1
+6
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Нургалиев Разрешил
Автор вообще в курсе что Усман с 21го года под 7 играл, а не 11?
0
0
0
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