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Стало известно, за кем пойдет «Барселона», если не сможет вернуть Неймара. Инсайд от Фабрицио Романо

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«Барселона» попытается возобновить сделку по Жоау Феликсу в ближайшие недели, если Неймар не присоединится к команде», – написал Фабрицио Романо.

Жоау Феликс недавно заявил о желании выступать за «Барселону» – и вы, возможно, помните, как было горячо в Мадриде. Однако португальский форвард не является приоритетной целью для каталонцев. По слухам, «Атлетико» был разочарован заявлением игрока и теперь хочет избавиться от него этим летом.

В прошлом сезоне нападающий забил 4 гола в 20 матчах за «Челси» на правах аренды. В общей сложности нападающий забил 34 гола и отдал 18 ассистов в 131 матче за «Атлетико».

Что касается Неймара, то бразилец сейчас очень близок к подписанию контракта с «Аль-Хилалем».

1 комментарий

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fcb812
Почему то есть ощущение что если он окажется в Барсе то у него получится показать свой лучший футбол
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