«Барселона» попытается возобновить сделку по Жоау Феликсу в ближайшие недели, если Неймар не присоединится к команде», – написал Фабрицио Романо.

Жоау Феликс недавно заявил о желании выступать за «Барселону» – и вы, возможно, помните, как было горячо в Мадриде. Однако португальский форвард не является приоритетной целью для каталонцев. По слухам, «Атлетико» был разочарован заявлением игрока и теперь хочет избавиться от него этим летом.

В прошлом сезоне нападающий забил 4 гола в 20 матчах за «Челси» на правах аренды. В общей сложности нападающий забил 34 гола и отдал 18 ассистов в 131 матче за «Атлетико».

Что касается Неймара, то бразилец сейчас очень близок к подписанию контракта с «Аль-Хилалем».